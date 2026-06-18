Казахстан построит свой терминал в порту иранского Бендер-Аббаса

Казахстан заключил соглашение с Ираном на строительство транспортно-логистического терминала в порту Шахид-Раджаи иранского Бендер-Аббаса – контракт сроком на 27 лет был подписан сегодня в Организации портов и морского судоходства ИРИ.

Казахстан и Иран подписали соглашение о строительстве казахстанского транспортно-логистического терминала в порту Шахид-Раджаи города Бендер-Аббас, сообщили в пресс-службе Минторга РК.

Торжественная церемония подписания документа прошла в Организации портов и морского судоходства Ирана, передает Sputnik Казахстан.

"Согласно соглашению Иран передаст Казахстану земельный участок в порту Шахид-Раджаи (г. Бендер-Аббас) для строительства казахстанского транспортно-логистического терминала"

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Казахстан получит участок на 27 лет, из которых 2 года отведены на строительство терминала, а последующие 25 лет - на эксплуатацию объекта.

Казахстанский терминал в порту Ирана позволит укрепить потенциал транспортного коридора "Север – Юг", считают в Минторге страны.

Напомним, ранее мы писали о том, что Казахстан и Иран обсудили реализацию достигнутых ранее договоренностей и договорились ускорить развитие транспортных коридоров, в частности по модернизации транспортной инфраструктуры в рамках МТК "Север - Юг".

На встрече вице-премьера - министра национальной экономики Казахстана Серика Жумангарина с министром дорог и городского развития Ирана Фарзане Садек стороны отметили: Казахстан и Иран находятся на пересечении двух международных маршрутов "Север - Юг" и "Восток - Запад", это создает для государств значительный потенциал для роста транзитных перевозок.