Турция и Болгария будут развивать сотрудничество в газовой сфере

Турция и Болгария на полях саммита НАТО в Анкаре подписали протокол об укреплении сотрудничества в газовой сфере, который позволит странам более эффективно использовать мощности по транспортировке природного газа.

Турция и Болгария закрепили сотрудничество в газовой сфере, подписав на полях саммита НАТО в Анкаре новый протокол.

"Протокол внесет значительный вклад в энергетическую стабильность как нашей страны, так и региона в целом. Наши страны подтвердили общее стремление к более эффективному развитию и использованию мощностей по транспортировке природного газа"

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Документ между компаниями BOTAŞ и Bulgargaz был подписан в присутствии министра энергетики и природных ресурсов Турции Хакана Фидана и премьер-министра Болгарии Румена Радева, сообщает АЗЕРТАДЖ.

Напомним, ранее мы писали о том, что Баку и Анкара намерены расширять связи в области энергетики за пределами нефти и газа и создадут коридоры "зеленой" энергии, призванные обеспечить голубым топливом страны Евросоюза, заявил на открытии Бакинской энергетической недели министр энергетики Турции Алпарслан Байрактар.

Турция, Азербайджан, Грузия, Болгария и страны Юго-Восточной Европы своей совместной работой укрепляют региональную энергетическую связанность, планируя создать электроэнергетическую версию Трансанатолийского газопровода, отметил министр.