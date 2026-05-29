Азербайджан и Турция изменят энергетическую связанность Европы

Глава Минэнерго Турции заявил о том, что Баку и Анкара расширят партнерство в сфере "зеленой" энергетики.

Баку и Анкара будут расширять связи в области энергетики за пределами нефти и газа и создадут коридоры "зелёной" энергии, такое заявление сделал министр энергетики Турции Алпарслан Байрактар.

Уточняется, что об этом он сказал в ходе выступления на открытии Бакинской энергетической недели.

Как подчеркнул глава турецкого Минэнерго, Турция, Азербайджан, Грузия, Болгария и страны Юго-Восточной Европы своей совместной работой укрепляют региональную энергетическую связаность.

"Мы собираемся создать электроэнергетическую версию Трансанатолийского газопровода"

– Алпарслан Байрактар

Турция планирует вложить $30 млрд в модернизацию системы передачи и распределения электроэнергии в течение следующих десяти лет, рассказал он.

Как пояснил Байрактар, это делается для того, чтобы "обеспечить возможность передачи большего объёма энергии, произведенной из возобновляемых источников".

Кроме того, для торговли избыточной энергией Турция планирует модернизировать линии электропередач со своими соседями на Южном Кавказе – с Азербайджаном и Грузией.