Трамп повысил требования к Ирану в рамках мирной сделки

Хотя в течение недели американские чиновники заявляли о близости промежуточной сделки США с Ираном, она может отдалиться из-за новых условий Дональда Трампа, нацеленных на более ощутимое давление Вашингтона на Тегеран.

Газета The New York Times через свои источники в Белом доме выяснила, что американский президент Дональд Трамп на днях поднял уровень требований к Ирану для заключения мирного соглашения.

Источники NYT утверждают, что Тегеран уже получил и рассматривает новые условия Трампа.

Значительной конкретики по устрожению позиции Трампа в материале газеты нет, но источники из Белого дома пояснили, что президент США хочет усилить давление на Иран, чтобы переговоры продвигались более активно.

Известно, что в настоящее время Дональд Трамп недоволен скоростью диалога США с Ираном, считая Тегеран слишком медленно реагирующим на американские инициативы.