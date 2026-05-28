Открытие Ормуза приоритетнее ядерной программы Ирана – Турция

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что в приоритете сейчас находится Ормузский пролив, а не ядерная программа Ирана, передает издание Nikkei.

Фидан отметил, что Турция, Пакистан и ряд других стран выступают посредниками в ирано-американских переговорах. Первоочердным вопросом является разблокировка Ормузского пролива, если соглашение по этой теме будет достигнуто, то затем начнутся обсуждения иранской ядерной программы.

Ситуация с Ормузом давит на обе стороны – как на Тегеран, так и на Вашингтон, также последствия блокировки стратегической водной артерии ощущаются на мировом рынке, заметил глава МИД Турции.

"Международные последствия огромны, включая сферы энергетической и продовольственной безопасности. Ситуация дошла до такой отметки, что (переговоры по этой теме) должны быть приоритетней, чем вопросы ядерной программы"

– Хакан Фидан