Рейсов из России в Анталью станет меньше на 10%

Количество рейсов, связывающих Россию и турецкую Анталью, наступающим летом уменьшится на 10%, рассказали в Ассоциации туроператоров России.
"Отсутствие разрешений на полеты в Россию у авиакомпаний Air Anka и Tailwind в совокупности с сокращением провозных мощностей Azur Air привело к тому, что из России в Анталью в летнем сезоне стало на 10% меньше рейсов, чем было заявлено"
– АТОР
Так, рейсами Air Anka и Tailwind для полетов на отдых должны были воспользоваться порядка 150 тыс туристов.
Air Anka намеревалась перевезти с 26 мая по 24 октября в Анталью более 120 тыс отдыхающих. Tailwind предлагала более 30 тыс кресел.
"Таким образом, с уходом двух перевозчиков рынок потерял не менее 5% от запланированной на лето перевозки в Анталью из России"
– АТОР