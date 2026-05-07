Рейсов из России в Анталью станет меньше на 10%

Этим летом число рейсов из РФ в Анталью уменьшится на 10%, предупредили в АТОР. Связано это в том числе с невыдачей разрешений на полеты двум турецким авиакомпаниям.

Количество рейсов, связывающих Россию и турецкую Анталью, наступающим летом уменьшится на 10%, рассказали в Ассоциации туроператоров России.

"Отсутствие разрешений на полеты в Россию у авиакомпаний Air Anka и Tailwind в совокупности с сокращением провозных мощностей Azur Air привело к тому, что из России в Анталью в летнем сезоне стало на 10% меньше рейсов, чем было заявлено"

– АТОР

Так, рейсами Air Anka и Tailwind для полетов на отдых должны были воспользоваться порядка 150 тыс туристов.

Air Anka намеревалась перевезти с 26 мая по 24 октября в Анталью более 120 тыс отдыхающих. Tailwind предлагала более 30 тыс кресел.

"Таким образом, с уходом двух перевозчиков рынок потерял не менее 5% от запланированной на лето перевозки в Анталью из России"

– АТОР