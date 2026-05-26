Нетаньяху не пришел на судебное заседание – СМИ

Окружной суд Иерусалима отменил сегодняшнее заседание по уголовным делам против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Об этом сообщают местные СМИ.
Ранее сообщалось, слушания 26 и 27 мая пройдут в сокращенном формате из соображений безопасности.
"Окружной суд Иерусалима согласился отменить запланированное на сегодня слушание, в ходе которого премьер-министр Биньямин Нетаньяху должен был дать показания по делу о коррупции"
– The Times of Israel
По данным издания судьи удовлетворили просьбу премьера перенести начало слушания из-за вопросов безопасности и дипломатии, которыми он занимался "до поздней ночи". Однако после получения дополнительной информации от адвокатов в суде решили отменить оставшуюся часть запланированного на среду заседания.
Напомним, в отношении премьера Израиля расследуется сразу несколько уголовных дел.