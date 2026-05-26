Нетаньяху не пришел на судебное заседание – СМИ

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Заседание по уголовным делам против Нетаньяху должно было пройти сегодня утром. После получения дополнительных сведений от адвокатов суд решил отменить его.

Окружной суд Иерусалима отменил сегодняшнее заседание по уголовным делам против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Об этом сообщают местные СМИ.

Ранее сообщалось, слушания 26 и 27 мая пройдут в сокращенном формате из соображений безопасности.

"Окружной суд Иерусалима согласился отменить запланированное на сегодня слушание, в ходе которого премьер-министр Биньямин Нетаньяху должен был дать показания по делу о коррупции"

– The Times of Israel

По данным издания судьи удовлетворили просьбу премьера перенести начало слушания из-за вопросов безопасности и дипломатии, которыми он занимался "до поздней ночи". Однако после получения дополнительной информации от адвокатов в суде решили отменить оставшуюся часть запланированного на среду заседания.

Напомним, в отношении премьера Израиля расследуется сразу несколько уголовных дел.

