Болгария увеличит закупки азербайджанского газа

Президент Болгарии поздравила Ильхама Алиева с Днем независимости Азербайджана и подтвердила намерение увеличить закупки азербайджанского природного газа.

Азербайджан и Болгария договорились об увеличении поставок газа и запуске коридора зеленой энергии. Соответствующее заявление сделала президент Болгарии Илияна Йотова.

Официальное обращение было приурочено ко Дню независимости Азербайджана и направлено президенту Ильхаму Алиеву. Динамика в отношениях двух стран, по словам Илияны Йотовой, должна перерасти в практические результаты и проекты.

Соглашения между Азербайджаном и Болгарией включают рост поставок газа болгарским компаниям и создание сухопутного маршрута для транспортировки зеленой энергии. Президент Болгарии убеждена, что такие проекты выступают необходимыми инвестициями в сегодняшнем мире на фоне нестабильности.

Развитие партнерства в сфере промышленных зон и технологических парков также остается важным приоритетом. Илияна Йотова дополнительно отметила ожидание официального визита Ильхама Алиева в Болгарию.