Армения намерена и далее добросовестно участвовать в ЕАЭС – Мгер Григорян

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Ереван намерен продолжать добросовестное участие в деятельности ЕАЭС, отметил армянский вице-премьер Григорян. Он также отметил важность либерализации условий для ведения бизнеса.

Вице-премьер Армении Мгер Григорян заявил, что Ереван стремится к дальнейшему участию в работе ЕАЭС. 

"Республика Армения намерена и далее добросовестно участвовать в работе союза на основе взаимного уважения, равноправного партнерства и учета национальных интересов всех государств-членов ЕАЭС"

– Мгер Григорян 

По словам замглавы правительства РА, развитие технологий искусственного интеллекта может оказать существенное влияние на экономику, внимание стран ЕАЭС к этой теме является важным шагом к технологической независимости.  

Как отметил армянский госдеятель, большое значение имеет также либерализация торговли и услуг. По словам Григоряна, это один из ключевых факторов интеграции. Григорян подчеркнул, что страны организации должны продолжать работу над созданием благоприятных условий для предпринимателей.

