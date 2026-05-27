Тегеран предложил Пекину роль гаранта в соглашении с Вашингтоном

Власти Ирана намерены предложить Китаю роль гаранта в грядущем соглашении с США. В Тегеране отметили, что переговоры с США сложные.

Иранские власти рассматривают Китай в качестве авторитетной силы, которая могла бы гарантировать выполнение договоренностей между Тегераном и Вашингтоном, заявил секретарь Стратегического совета ИРИ по международным отношениям Джалал Дехгани Фирузабади.

По словам иранского госдеятеля, Белый дом настроен на достижение договоренностей, хотя переговоры проходят очень тяжело, так как сторонам приходится затрагивать обширный круг сложных вопросов. Фирузабади также отметил, что Тегеран нуждается в усилении переговорной группы.

Госдеятель отметил, что в изменившихся реалиях Ирану важно сохранить контроль над Ормузским проливом, так как это важный инструмент внешней силы страны.

"Этот новый стратегический инструмент теперь является одним из элементов силы Ирана"

– Джалал Дехгани Фирузабади

По словам Фирузабади, Тегерану важно найти баланс между контролем пролива и обеспечением свободного прохода судов в рамках мировой торговли. Этот вопрос обсуждается Ираном и Оманом.