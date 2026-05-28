Примерно 1,2 млн туристов может принять Абхазия летом – АТОР

В этот летний сезон Абхазия сможет принять 1,1-1,2 млн туристов, соответствующие предварительные оценки представила Ассоциация туроператоров России.

В то же время в АТОР уточнили, что почти половина от этого числа посетят "Страну души" всего на день.

"Однако не менее 40-45% из них будут однодневными экскурсантами с территории Краснодарского края"

– АТОР

В ассоциации добавили, что в общей сложности за три летних месяца на отдых за границу поедут 6,4-6,8 млн россиян. При этом ожидаемый поток туристов на наиболее популярные направления, не считая Турции, может составить от 75 до 650 тыс человек.