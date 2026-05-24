Сильный дождь привел к подтоплениям на северо-западе Турции

В Турции подтопило часть домов района Инегель, расположенного на северо-западе страны. Синоптики предупреждают о возможности новых подтоплений.

В северо-западной части Турции прошел сильный дождь, приведший к подтоплениям в нескольких сельских и горных поселениях района Инегель. Об этом пишут 29 мая турецкие СМИ.

По данным TRT Haber, больше всех пострадали районы Исаорен и Сюпюрту, где интенсивные осадки привели к большому скоплению воды на дорогах, а в отдельных зданиях оказались затоплены подвалы и первые этажи.

В пострадавшие районы направлены пожарные службы и бригады водоканала BUSKI. В настоящее время там занимаются откачкой воды и расчисткой водостоков.

Кроме того, проводится эвакуация граждан из наиболее пострадавших домов.

Власти предупреждают, что угроза новых подтоплений сохраняется из-за продолжающихся осадков. Местных жителей просят быть осторожными.