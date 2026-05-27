В Иране заявили о намерении сотрудничать с соседями

Президент Ирана заявил о том, что внешняя политика страны ориентирована на расширении сотрудничества с соседями в регионе и мусульманскими странами.

Иран стремится к расширению и укреплению связей со своими соседями, такое заявление сделал президент ИРИ Масуд Пезешкиан.

Соответствующий пост он опубликовал в социальных сетях.

Также он уточнил, что Тегеран намерен сотрудничать с мусульманскими странами.

"Политика Ирана заключается в расширении сотрудничества с мусульманскими странами и соседями во всех сферах"

– Масуд Пезешкиан

Кроме того, президент Ирана рассказал о том, что провел переговоры с премьер-министрами Малайзии Анваром Ибрагимом и Пакистана Шахбазом Шарифом.

"По случаю праздника Гурбан я поблагодарил Малайзию за гуманную позицию, а Пакистан - за эффективные усилия по достижению соглашения"

– Масуд Пезешкиан