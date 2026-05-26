США нанесли удар по военному объекту в Иране

По сообщениям СМИ, ВС США нанесли удар по иранскому военному объекту. Американское руководство объяснило свои действия защитой судоходства в Ормузском проливе.

Вооруженные силы США нанесли удар по территории Ирана. Об этом сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на американского чиновника.

Целью атаки стал специализированный военный объект. Власти США назвали эту инфраструктуру прямой угрозой для своих сил и безопасности коммерческого судоходства в Ормузском проливе.

Собеседник агентства также заявил о перехвате американскими подразделениями нескольких иранских беспилотных летательных аппаратов.

Напомним, США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. КСИР ответил ударами по Израилю и базам США в странах Персидского залива. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о перемирии. Стороны при посредничестве Пакистана в настоящий момент ведут работу над меморандумом о полноценном прекращении конфликта.

