Вестник Кавказа

Профицит внешней торговли РФ составил более $14 млрд

Центральный банк РФ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Российская экономика добилась роста внешнеторгового профицита в мае до $14,2 млрд. Показатель вырос за год почти на $7 млрд.

Преобладание экспорта над импортом (профицит) торговли РФ с другими государствами в мае составил  $14,2 млрд, поднявшись почти на $6,8 млрд в годовом выражении, информирует Банк России. 

По данным финрегулятора, относительно апреля показатель вырос на $3,1 млрд.

Размер экспорта в мае поднялся на $10,5 млрд относительно показателей мая 2025 года. Всего РФ поставила товаров и ресурсов в мае почти на $43 млрд. Импорт вырос на  $3,7 млрд, достигнув отметки в $28,737 млрд. 

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