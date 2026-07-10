Вестник Кавказа

Меморандум США и Ирана в кризисном состоянии – МИД ИРИ

Меморандум США и Ирана в кризисном состоянии – МИД ИРИ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В МИД ИРИ заявили о проблемах дипломатического урегулирования конфликта между США и Ираном. Меморандум США и Ирана находится в кризисе, отметили в ведомстве.

Официальный представитель иранского дипведомства Эсмаил Багаи заявил о кризисе меморандума США и Ирана

"В том, что (меморандум - ред.) находится в кризисном состоянии, сомнений нет"

– Эсмаил Багаи 

По словам Багаи, Иран не будет соблюдать договоренности, если они нарушаются американской стороной. Тегеран опирается на принцип ответного исполнения обязательств. 

Лидер США Дональд Трамп ранее заявил, что июньский меморандум о перемирии полностью аннулирован. Стороны продолжают обмен ударами. Ранее представители США и Ирана должны были встретиться в Омане, однако американские переговорщики не прибыли в Маскат.

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