Израиль атаковал военный объект ХАМАС в Газе

В Израиле сообщили об атаке на военный объект ХАМАС в Газе. Он использовался для производства деталей для оружия.

Военные Израиля нанесли удар по военному объекту радикальной группировки ХАМАС в Газе. Об этом сообщили 12 июля в Армии обороны еврейского государства (ЦАХАЛ).

В пресс-службе отметили, что целью атаки был объект, находящийся в городе Газа и использовавшийся для производства деталей для оружия.

Уточняется, что производство использовалось группировкой для попыток восстановить военный потенциал. Работа данного объекта нарушала соглашение о прекращении огня в секторе Газа.

По информации военных, в момент удара там находилось несколько боевиков. В результате атаки объект был разрушен.