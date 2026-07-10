ЧМ-2026: определились обе пары 1/2 финала

На чемпионате мира по футболу 2026 стали известны все участники 1/2 финала. Последний полуфиналист определялся в Канзас-Сити, где встречались сборные Аргентины и Швейцарии. В следующую стадию вышла Аргентина.
В основное время команды сыграли вничью 1:1. На гол, забитый на 10-й минуте аргентинским полузащитником Алексисом Мак Аллистером, швейцарцы ответили на 67-й минуте точным ударом полузащитника Дана Ндойе. В дополнительное время аргентинцы отправили в сетку ворот швейцарцев два мяча. На 112-й минуте гол забил нападающий Хулиан Альварес, а финальную точку в компенсированное время поставил нападающий Лаутаро Мартинес (120+1).
Отметим, что на 72-й минуте сборная Швейцарии осталась в меньшинстве после удаления нападающего Бреэля Эмболо.
Таким образом, в 1/2 финала сыграют:
- Франция – Испания (14 июля, 22:00 мск)
- Англия – Аргентина (15 июля, 22:00 мск)