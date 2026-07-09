Делегация Катара прибыла в Тегеран ради снижения напряженности между США и Ираном

Эскалация между США и Ираном произошла в начале текущей недели. Помочь странам снизить напряженность пытаются катарские переговорщики, приехавшие ради этого в Исламскую Республику.

Катарские переговорщики прибыли в Иран, чтобы провести встречи официальными лицами и попытаться снизить напряженность между Исламской Республикой и Соединенными Штатами. Об этом рассказал источник.

Представители Катара проводят консультации в координации с Соединенными Штатами. Их главная цель – сформировать условия для продолжения более широкого диалога и обсудить реализацию американо-иранского меморандума о прекращении огня.

Стороны также планируют урегулировать проблемы, приведшие к недавней эскалации, в том числе разногласия по поводу обеспечения свободного движения судов в Ормузском проливе, передает Reuters.

Напомним, на этой неделе США и Иран обменялись ударами. После этого Вашингтон обвинил Тегеран в нарушении договоренностей.

Напомним, ситуация в Персидском заливе обострилась посте атаки на торговые суда, пытавшиеся пересечь Ормузский пролив в ночь с 6 на 7 июля. После этого США и Иран обменялись ударами.