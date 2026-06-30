Нетаньяху видит необходимость в создании "зон безопасности" вдоль границ Израиля

В ходе телефонного разговора Трампа и Нетаньяху израильский премьер указал на необходимость наличия зон безопасности вдоль границ еврейского государства – в Ливане, Сирии и палестинском секторе Газа.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил главе Белого дома Дональду Трампу, что вдоль израильских границ должны существовать "зоны безопасности", говорится в сообщении пресс-службы израильского премьера.
"Состоялась очередная беседа между ними, в ходе которой была подтверждена дальнейшая координация действий между странами в различных сферах… Также Нетаньяху (поднял вопрос - ред.) о необходимости создания зон безопасности вдоль границ Израиля"
– пресс-служба
В рамках этого же разговора американский лидер поделился с Нетаньяху информацией о действиях США в Персидском заливе.