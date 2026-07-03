Поставки топлива увеличили на Кубани

Для стабилизации ситуации с бензином в Анапе, Новороссийске, Геленджике и Крымском районе власти Краснодарского края приняли решение увеличить объем поставок топлива.

В Краснодарском крае увеличен объем топливных поставок с целью стабилизации ситуации с бензином, сообщила пресс-служба оперативного штаба региона.

Уточняется, что в настоящее время наиболее сложная ситуация с топливом в Анапе, Новороссийске, Геленджике и Крымском районе.

"Для стабилизации ситуации по решению правительства России увеличен объем поставок топлива в Краснодарский край. За последние сутки в крае возобновили работу еще 36 АЗС. Таким образом, из более 1 тысячи автозаправочных станций в регионе остаются закрыты 192"

– оперштаб Краснодарского края

На сегодняшний день в регионе отпускают максимум 20-30 л бензина на один автомобиль, рассказали в пресс-службе.

Напомним, ранее руководство региона сообщало о том, что на фоне развивающегося туристического сезона рост спроса на бензин и дизель в пределах 1,5 - 2 раз.