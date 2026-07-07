Вестник Кавказа

Трамп заявил о готовности вернуть морскую блокаду Ирана

Дональд Трамп
© Фото: Сайт Белого дома
Трамп готов снова заблокировать иранские порты. Лидер США также готов захватить иранский остров Харк.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон готов восстановить режим морской блокады Ирана, в рамках которого военные США перекроют доступ к иранским портам. 

"Мы можем вернуть блокаду (Ирана - ред.)"

– Дональд Трамп

По словам Трампа, в настоящий момент он не видит возможности сделки с Ираном. Президент США также допустил захват иранского острова Харк в рамках воздействия на Тегеран. 

Отметим, что конфликт между Ираном и США резко обострился за последние сутки. Военные США нанесли ряд ударов по целям в Иране в ответ на атаки торговых судов в Персидском заливе.

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