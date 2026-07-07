Трамп заявил о готовности вернуть морскую блокаду Ирана

Трамп готов снова заблокировать иранские порты. Лидер США также готов захватить иранский остров Харк.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон готов восстановить режим морской блокады Ирана, в рамках которого военные США перекроют доступ к иранским портам.

"Мы можем вернуть блокаду (Ирана - ред.)"

– Дональд Трамп

По словам Трампа, в настоящий момент он не видит возможности сделки с Ираном. Президент США также допустил захват иранского острова Харк в рамках воздействия на Тегеран.

Отметим, что конфликт между Ираном и США резко обострился за последние сутки. Военные США нанесли ряд ударов по целям в Иране в ответ на атаки торговых судов в Персидском заливе.