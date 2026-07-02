Кремль: стабильность российской экономики обеспечена

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил сегодня о том, что стабильность экономики России обеспечена, ситуация находится под контролем.
"Макроэкономическая стабильность абсолютно обеспечена, ситуация абсолютно под контролем, она прогнозируема, имеется необходимый запас прочности"
– Дмитрий Песков
Комментируя волатильность на фондовых рынках, представитель Кремля отметил, что глава государства Владимир Путин находится в постоянном контакте с экономическим блоком правительства, в том числе по вопросам волатильности. При этом Песков отметил, что волатильность – реакция рынка на события.
"Волатильность на фондовом рынке - да, это то явление, которое сейчас есть. Рынок всегда реагирует на события и в регионе, и в мире - это нормальная реакция"
– Дмитрий Песков
Пресс-секретарь российского лидера также сообщил, что правительство РФ занимается вопросом всестороннего развития экономики страны.