Вестник Кавказа

Кремль: стабильность российской экономики обеспечена

Вид на Кремлевский дворец
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Стабильность экономики России обеспечена, ситуация находится под контролем, сообщил Песков. Правительство занимается вопросом развития экономики РФ.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил сегодня о том, что стабильность экономики России обеспечена, ситуация находится под контролем.

"Макроэкономическая стабильность абсолютно обеспечена, ситуация абсолютно под контролем, она прогнозируема, имеется необходимый запас прочности"

– Дмитрий Песков

Комментируя волатильность на фондовых рынках, представитель Кремля отметил, что глава государства Владимир Путин находится в постоянном контакте с экономическим блоком правительства, в том числе по вопросам волатильности. При этом Песков отметил, что волатильность – реакция рынка на события.

"Волатильность на фондовом рынке - да, это то явление, которое сейчас есть. Рынок всегда реагирует на события и в регионе, и в мире - это нормальная реакция"

– Дмитрий Песков

Пресс-секретарь российского лидера также сообщил, что правительство РФ занимается вопросом всестороннего развития экономики страны.

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