Иордания стала безвизовой для граждан Азербайджана

Визовый режим между Азербайджаном и Иорданией отменяется. Соглашение об этом подписано главами МИД двух стран.

Азербайджан и Иордания подписали соглашение в взаимном безвизе для владельцев общегражданских паспортов.

В министерстве иностранных дел Иордании сообщили, что соответствующее соглашение было подписано главами внешнеполитических ведомств двух государств – Джейхуном Байрамовым и Айманом Ас-Сафади.

Также главы МИД Азербайджана и Иордании подписали Меморандум о взаимопонимании между правительствами двух стран в области энергетики.