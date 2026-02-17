Вестник Кавказа

Иордания стала безвизовой для граждан Азербайджана

Паспорт Азербайджана
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Визовый режим между Азербайджаном и Иорданией отменяется. Соглашение об этом подписано главами МИД двух стран.

Азербайджан и Иордания подписали соглашение в взаимном безвизе для владельцев общегражданских паспортов.

В министерстве иностранных дел Иордании сообщили, что соответствующее соглашение было подписано главами внешнеполитических ведомств двух государств – Джейхуном Байрамовым и Айманом Ас-Сафади.

Также главы МИД Азербайджана и Иордании подписали Меморандум о взаимопонимании между правительствами двух стран в области энергетики.

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