Переговоры с Ираном утратили смысл – Трамп

Президент США Дональд Трамп готов дать добро на продолжение переговоров с Ираном. При этом глава Белого дома подчеркнул, что сам он не видит смысла в обсуждениях с Исламской Республикой.

В переговорах с Ираном больше нет смысла, а ирано-американское перемирие более недействительно. Такое заявление сделал 8 июля президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, находящийся в настоящее время с визитом в Турции.

"Насколько я понимаю, иметь с ними дело – пустая трата времени... Они могут говорить, но я думаю, что они напрасно тратят свое время"

– глава Белого дома

Он подчеркнул, что готов позволить переговорщикам продолжить контакты с представителями Ирана, однако добавил, что не видит в этом пользы.

"Я позволю нашим замечательным переговорщикам продолжать говорить, если они хотят, но я не вижу (в этом пользы – прим. ред)"

– американский лидер

Напомним, минувшей ночью США нанесли новые удары по Ирану в ответ на атаки на три торговых судна вблизи Ормузского пролива. Вашингтон также ввел запрет на сделки с иранской нефтью.