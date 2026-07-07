Финансирование помощи пострадавшим в результате стихий нарастили в Грузии

В Грузии решили увеличить финансирование помощи гражданам, пострадавшим в результате наводнений, оползней и других природных катаклизмов. На эти цели выделили более полумиллиона лари.

Правительство Грузии направило дополнительные средства на ликвидацию последствий стихийных бедствий в регионах. Об этом сообщают 8 июля грузинские средства массовой информации.

По их данным, речь идет о 510 тыс лари (чуть более $200 тыс).

Средства планируется направить на помощь пострадавшим от наводнений, оползней и других природных катаклизмов, а также на восстановление получившей повреждения инфраструктуры.

Таким образом, в общей сложности на эти цели будет выделено более 48,5 млн лари (примерно $18,3 млн). Средства распределят между 31 муниципалитетом, большая часть из которых находится в высокогорных районах республики.