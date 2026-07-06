Страны Персидского залива пытаются не допустить новой экскалации

Ближневосточные государства - союзники США предпринимают усилия, чтобы предотвратить новый виток эскалации. Ранее США атаковали десятки целей на территории Ирана. Иран в ответ ударил по американским базам в регионе.

Ряд стран Ближнего Востока, союзников США, стараются предотвратить дальнейшую эскалацию конфликта между Штатами и Ираном, об этом со ссылкой на источники сообщает телекомпания CNN.

По данным телеканала, страны региона после новых ударов США по Ирану обратились к обеим сторонам с призывом сохранить в силе режим прекращения огня.

Ранее в CENTCOM объявили о проведении атаки на Иран – под удар попали более 80 целей. Согласно сообщениям американской стороны, атака стала ответом на иранские удары по судам в Ормузском проливе.

Вслед за американской атакой Исламская Республика ударила по базам США в Бахрейне и Кувейте, целями стали 85 объектов.