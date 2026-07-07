Brent подскочила выше $80

Цена на нефть Brent в ходе торгов демонстрировала сегодня значительный рост и перевалила за психологическую отметку в $80 за баррель.

Североморская нефтяная смесь Brent сегодня выросла в цене до отметки выше $80 за баррель, об этом говорят данные торгов.

Так, стоимость сентябрьского фьючерса на нефть этой марки Brent на лондонской бирже ICE выросла до отметки более $80 за баррель. Такого уровня она достигла впервые с 22 июня нынешнего года.

В частности, к 18:07 мск Brent дорожала на 7,97%, достигая на пике $80,07 за баррель.

Через несколько минут, к 18:12 мск, Brent немного замедлила рост и торговалась уже на уровне $80,03 за баррель (+7,92%).

Стоит отметить, что стоимость августовского фьючерса на легкую нефть WTI росла на 7,55%, до $75,76 за баррель.