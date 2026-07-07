Грузинская делегация покинула заседание ПА ОБСЕ в знак протеста

Грузинская делегация отказалась голосовать за Гаагскую декларацию ПА ОБСЕ в знак протеста против документа, который, по мнению представителей Тбилиси, искажает факты.

Делегация Грузии отказалась участвовать в голосовании по Гаагской декларации на заседании Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Представители Тбилиси заявили, что ряд положений документа не отображает реальную политическую ситуацию в стране, а также вредит национальным интересам. Кроме того, европейские власти игнорируют насилие в отношении государственных институтов со стороны оппозиции, отметил председатель комитета парламента Грузии по внешним связям Николоз Самхарадзе.

"Поскольку отдельные части пересмотренной версии декларации намеренно искажают существующую в Грузии политическую реальность, грубо неверно представляют и фальсифицируют факты, полностью игнорируют насильственные нападения на государственные институты… наша делегация в знак протеста не примет участия в процессе голосования"

– Николоз Самхарадзе

В ПА ОБСЕ заявили, что действия грузинской стороны не способствуют достижению консенсуса.

Ранее депутат от правящей партии "Грузинская мечта" Леван Махашвили назвал новый документ ПА ОБСЕ актом давления на страну. Он отметил, в резолюции повторяются все нарративы грузинской оппозиции.