Азербайджан и Узбекистан создадут совместный флот на Каспии

Баку и Ташкент обсуждают вопрос организации совместного флота на Каспийском море. Также стороны создадут совместное предприятие для обслуживания логистического маршрута.
Власти Азербайджана и Узбекистана прорабатывают вопрос создания совместного коммерческого флота на Каспийском море. Инициатива должна улучшить логистику грузов и сократить расходы, поведал замглавы Минпрома Узбекистана Хуррам Тешабаев.
"Эти инициативы позволят повысить эффективность мультимодальных перевозок, сделать логистические цепочки более устойчивыми и сократить транспортные расходы экспортеров"
– Хуррам Тешабаев
Также ожидается организация совместного предприятия между грузовыми компаниями двух стран.
Как отметил чиновник, Ташкент и Баку продолжают работу над развитием Среднего коридора. Обсуждаются дополнительные преференции для компаний из Узбекистана. В частности, скидки на перевалку грузов.