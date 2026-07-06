Вестник Кавказа

Азербайджан и Узбекистан создадут совместный флот на Каспии

Азербайджан и Узбекистан создадут совместный флот на Каспии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Баку и Ташкент обсуждают вопрос организации совместного флота на Каспийском море. Также стороны создадут совместное предприятие для обслуживания логистического маршрута.

Власти Азербайджана и Узбекистана прорабатывают вопрос создания совместного коммерческого флота на Каспийском море. Инициатива должна улучшить логистику грузов и сократить расходы, поведал замглавы Минпрома Узбекистана Хуррам Тешабаев. 

"Эти инициативы позволят повысить эффективность мультимодальных перевозок, сделать логистические цепочки более устойчивыми и сократить транспортные расходы экспортеров"

– Хуррам Тешабаев

Также ожидается организация совместного предприятия между грузовыми компаниями двух стран.

Как отметил чиновник, Ташкент и Баку продолжают работу над развитием Среднего коридора. Обсуждаются дополнительные преференции для компаний из Узбекистана. В частности, скидки на перевалку грузов.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
545 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.