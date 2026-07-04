Россиянин пострадал при восхождении на гору в Казахстане

Альпинист из России получил травмы во время восхождения в горах Алматинской области. Казахстанские спасатели уже спустили его и передали медикам.

Турист из России был травмирован во время восхождения на пик имени Маншук Маметовой, расположенный в Талгарском районе Алматинской области, такое сообщение распространило МЧС Казахстана.

В нем говорится, что группа в составе трех альпинистов шла по маршруту через перевал Антикайнен.

"Во время подъема один из туристов, гражданин Российской Федерации, получил травму и не смог самостоятельно продолжить движение"

– МЧС Казахстана

Спасатели нашли раненого, оказали ему первую помощь и, соблюдая требования безопасности, спустили его с высокогорного участка.

Затем туриста передали сотрудникам Центра медицины катастроф, он был госпитализирован.