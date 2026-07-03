В МАГАТЭ назвали действия Росатома в Бушере разумными

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что действия руководства Росатома по АЭС "Бушер" в период ударов Израиля и США по Ирану были разумными и взвешенными согласно обстановке.

Руководство Росатома действовало в АЭС "Бушер"в период ударов Израиля и США по Ирану максимально разумно, все действия соответствовали обстановке, заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Он отметил, что в настоящее время Международное агентство по атомной энергии постоянно поддерживает контакты с корпорацией Росатом.

"Думаю, политика "Росатома" была вполне разумной: в момент, когда удары достигали пика, никто не хочет подвергать гражданский персонал опасности или риску причинения вреда"

– Рафаэль Гросси

Как подчеркнул глава МАГАТЭ, у агентства сложилось впечатление, что "в первую очередь были выведены те, кто участвует в строительстве второго блока".

При этом, сотрудники Росатома, необходимые для продолжения эксплуатации первого блока, оставались на месте, отметил он.

Теперь же, рассказал Гросси в интервью РИА Новости, специалисты возвращаются на АЭС в Бушере ввиду стабилизации ситуации на Ближнем Востоке.

"Мы понимаем ситуацию. И, конечно, мы говорили об этом с Россией, с правительством и с "Росатомом". У нас есть сигналы, что они постепенно возвращаются"

— Рафаэль Гросси