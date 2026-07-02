Пашинян поздравил Трампа с 250-летием независимости США

Никол Пашинян направил официальное поздравление президенту США Дональду Трампу в связи с 250-летием Дня независимости.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян поздравил американского президента Дональда Трампа с 250-летием Дня независимости США. Текст соответствующего послания опубликован на официальном сайте армянского правительства.

"Республика Армения и США объединены не только общими интересами, но и многолетней дружбой, направленной на укрепление мира, стабильности и благосостояния. В этом контексте считаю уместным подчеркнуть важность вашего твердого лидерства в деле мира, установленного между Арменией и Азербайджаном"

- Никол Пашинян

Глава кабмина отметил, что реализация проекта "Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания" переходит в практическую плоскость и проложит путь к стабильности в регионе.

"Говоря о мире, не могу не коснуться и инициированного вами Совета мира и членству Армении в нем в качестве страны-основателя, что является еще одним подтверждением общего видения Армении и США, направленного на установление прочного мира"

- Никол Пашинян

Пашинян сообщил, что визит Дональда Трампа в Армению укрепил двусторонний политический диалог и расширил стратегическое партнерство государств в экономике, энергетике и обороне.

Напомним ранее, 8 августа 2025 года, по итогам трехсторонней встречи Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом США Дональдом Трампом было согласовано создание транспортного проекта TRIPP.