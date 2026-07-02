Развитие экономического сотрудничества обсудили Пезешкиан и Йылмаз

Джевдет Йылмаз прибыл с визитом в Иран. В ходе поездки он встретился с президентом Исламской Республики Масудом Пезешкианом и поговорил с ним о развития сотрудничества между странами в различных областях.

Вице-президент Турции Джевдет Йылмаз провел в столице Ирана встречу с президентом этой страны Масудом Пезешкианом. Об этом написал на своих страницах в соцсетях сам турецкий вице-президент

Он подчеркнул, что в ходе встречи обсуждалось развитие сотрудничестве Анкары и Тегерана в экономике, торговле, энергетике и транспорте.

"В Тегеране, где мы находимся для участия в церемонии похорон покойного Верховного лидера ИРИ Али Хаменеи, мы искренне разделяем боль, которую братский народ Ирана пережил в последнее время"

– Джевдет Йылмаз

Он подчеркнул, что Анкара намерена продолжать вносить свой вклад в усилия, направленные на установление прочного мира и стабильности в регионе, укрепление каналов диалога и поддержку процесса нормализации после войны.

"Мы продолжим работать в сотрудничестве с нашими коллегами для дальнейшего развития двусторонних отношений с нашим соседом, дружественным и братским Ираном, во всех областях, прежде всего в экономике, торговле, энергетике и транспорте"

– вице-президент Турции