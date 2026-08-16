Вестник Кавказа

Группу из восьми альпинистов спасли на Эльбрусе

Группу из восьми альпинистов спасли на Эльбрусе
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Спасатели нашли и эвакуировали с Эльбруса группу альпинистов, поиски которой начались вчера вечером – ранее группа перестала выходить на связь.

Группу из восьми альпинистов, пропавших в понедельник, обнаружили на Эльбрусе спасатели, все участники восхождения живы, они были эвакуированы с горы.

"Спасательная операция на горе Эльбрус завершена успешно. Спасатели эвакуировали альпинистов на поляну Азау, от медицинской и дальнейшей помощи они отказались"

– ГУ МЧС РФ по КБР

В ведомстве уточнили, что альпинисты попали в непогоду, они были найдены в районе седловины Эльбруса на высоте 5300 м.

О том, что 14 спасателей выдвинулись на поиски пропавшей на Эльбрусе группы стало известно накануне вечером после того, как альпинисты не вышли на связь в установленное время. Группа, по предварительным данным из Севастополя, была зарегистрирована.

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