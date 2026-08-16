Вестник Кавказа

Восемь альпинистов пропали на Эльбрусе

Восемь альпинистов пропали на Эльбрусе
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Группа альпинистов, совершающая восхождение на гору Эльбрус, перестала выходить на связь. К ним выдвинулись спасатели.

Поиски группы альпинистов, пропавших во время восхождения на гору Эльбрус, запущены в Кабардино-Балкарии, рассказали в МЧС КБР.

"Поступила информация о том, что группа альпинистов из восьми человек при восхождении на гору Эльбрус не вышла на связь в установленное время"

– МЧС Кабардино-Балкарии

В спасательном ведомстве уточнили, что альпинисты заранее зарегистрировали свой маршрут.

На поиски туристов сразу же направились спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда (ЭВПСО) МЧС. В общей сложности альпинистов ищут 14 специалистов.

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