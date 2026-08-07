Организаторы опасных конных прогулок стали фигурантами уголовного дела в КЧР

Следователи в Карачаево-Черкесии возбудили уголовное дело по факту оказания небезопасных услуг в Архызе: в ходе конных прогулок двое туристов получили травмы.

Организацию представляющих опасность конных прогулок пресекли в Архызе, в отношении организаторов открыто уголовное дело, рассказали в СУ СКР по КЧР.

"По данным следствия, подозреваемые предоставляли услуги по прокату лошадей на территории поселка Архыз"

– СУ СКР по КЧР

В то же время, услуги, оказываемые фигурантами, оказались небезопасными, хотя, согласно законодательству, они были обязаны обеспечить их безвредность.

В частности, туристам не выдавали защитное снаряжение, им не рассказывали о технике безопасности. Кроме того, у ведущих группы инструкторов не было нужных навыков и квалификации, достаточного опыта для работы в этой области.

В итоге в июне и в текущем месяце двое туристов во время конных походов упали с лошади и получили травмы.

Дело открыто по ч. 1 ст. 238 Уголовного кодекса РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).