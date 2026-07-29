Азербайджан увеличил доходы от экспорта фундука

Экспорт фундука принес Азербайджану $100,2 млн в 2026 году, при этом стоимость поставок выросла на 21,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В Азербайджане в январе-июле 2026 года экспорт фундука составил 8,9 тыс т на сумму $100,2 млн. Об этом сообщает Государственный таможенный комитет.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем поставок сократился на 2,55 тыс т, или 22,5%, а их стоимость выросла на $17,75 млн, или 21,5%.

В числе основных покупателей азербайджанского фундука остаются Россия, Германия, Италия, Турция и Швейцария. Кроме того, продукция поставляется в Польшу, Литву, Грузию, Испанию, Францию, Болгарию, Украину, Беларусь и Казахстан.

Отметим, доходы от экспорта фундука в январе-июле 2026 года составили $100,2 млн, или около 0,6% от общего объема экспортных доходов Азербайджана, достигших за отчетный период $17,7 млрд.