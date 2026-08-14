Инвестиции из России в Грузию выросли на 39,5% в 2025 году

Прямые инвестиции из России в экономику Грузии по результатам 2025 года продемонстрировали рост на 39,5% и зафиксировались на уровне $109,5 млн.

По итогам 2025 года Россия увеличила объем прямых инвестиций в экономику Грузии на 39,5% до $109,5 млн. Об этом свидетельствуют уточненные данные Национальной службы статистики республики.

​Служба статистики скорректировала показатели после пересчета объемов капитала, кредитов и реинвестиций ряда предприятий. Приведенные в марте 2026 года предварительные данные указывали на спад вложений до $69,6 млн, тогда как итоговый приток всех иностранных средств в страну составил $1,9 млрд, превысив весеннюю оценку на 12,5%.

​Отметим, доля России составила 5,8%, обеспечив ей восьмое место в рейтинге инвесторов. Список возглавляет Великобритания с суммой $426,6 млн, следом идут Азербайджан с $214,4 млн, Турция с $202,4 млн, Мальта с $148,3 млн, Израиль с $145,1 млн, Нидерланды с $136,8 млн и США с $131,3 млн.