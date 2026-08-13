Вестник Кавказа

США продолжают перенаправлять суда в рамках блокады Ирана

Вид на море
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Американские военные перенаправили за последние дни еще пять судов в рамках морской блокады Ирана, которая возобновилась в середине июля.

С момента возобновления морской блокады Ирана США перенаправили 64 судна, говорится в сообщении Центрального командования ВС США (CENTCOM).

"По состоянию на 17 августа силы CENTCOM перенаправили 64 коммерческих судна, 3 вывели из строя и высадились еще на 2"

– CENTCOM

Отметим, что на 12 августа сообщалось о перенаправлении 59 судов. Таким образом, за последние дни военным США удалось изменить курс еще пяти судов, связанных с Исламской Республикой.

Напомним, морская блокада Ирана была возобновлена 14 июля.

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