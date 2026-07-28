Товарооборот Китая и России может обновить максимум по итогам года – посол КНР

Посол Китая сообщил о росте товарооборота с РФ на два десятка процентов. Он допустил, что уже по итогам этого года будет установлен новый исторический максимум.

За первые шесть месяцев 2026 года товарооборот Китая и России достиг $159 млрд. Об этом сообщил посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй, выступая на открытии деловой программы форума "Ростки: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество".

"Китайско-российское торгово-экономическое сотрудничество демонстрирует устойчивый рост. С января по июль 2026 года объем двустороннего товарооборота достиг $159 млрд"

– китайский дипломат

Он подчеркнул, что в сравнении с аналогичным периодом прошлого года рост составил 26%.

Кроме того, посол допустил, что уже по итогам нынешнего года будет установлен новый исторический максимум. Он добавил, что объем инвестиций Пекина и Москвы останется на стабильном уровне.