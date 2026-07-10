Синоптики назвали самые теплые морские курорты России

На российских морских курортах сохраняются весьма комфортные условия для купания отдыхающих, а температура воды продолжает стабильно держаться на уровне 20-27 градусов.

Температура воды на российских морских курортах по-прежнему остается теплой и составляет от 20 до 27 градусов. Информацию об этом подтвердила ведущий сотрудник Гидрометцентра РФ Марина Макарова.

​Согласно озвученным данным, в районе Калининграда температурный фон составляет 20 градусов, в Анапе — 21, в Геленджике — 23, а в Евпатории — 24. В Феодосии, Алуште и Ейске вода прогрелась до 25 градусов, в Ялте и Туапсе — до 26, в Сочи — до 27.

​Специалист уточнила, что показатели в Черном море около Сочи немного понизились за последние дни, однако вода на курортах везде остается комфортной для купания, о чем было сообщено ТАСС.