Мост через реку Тенек открыли после капремонта в Чечне

В селе Махкеты состоялась церемония открытия моста через реку Тенек. Его протяженность составляет более двух десятков метров.

В Веденском районе Чечни открыли после капитального ремонта 22-метровый автомобильный мост через реку Тенек. Об этом сказано в сообщении, размещенном 13 августа на страницах в соцсетях главы республики Рамзана Кадырова.

"В селе Махкеты Веденского района состоялось торжественное открытие автомобильного моста через реку Тенек, капитально отремонтированного в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни". Ввод объекта в эксплуатацию приурочен к 75-летию со дня рождения первого президента ЧР Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова"

– Рамзан Кадыров

Он отметил, что работы были завершены раньше установленного срока.

Ширина моста составляет 6 метров. По обеим сторонам оборудованы пешеходные тротуары шириной по полтора метра. Проектная интенсивность движения – до 2 тыс автомобилей в сутки.