Каир поддерживает усилия Анкары по безопасности в Черном море

Каир высоко оценил усилия Анкары по безопасности в Черном море. Египет выступил против ударов по торговым судам в акватории моря.

Власти Египта поддерживают предпринимаемые Турцией шаги по обеспечению безопасности в Черном море, заявил глава египетской дипломатии Бадр Абдель Аты во время встречи с главой МИД Турции Хаканом Фиданом. По словам главы египетского ведомства, Каир зависит от зерна, которое транспортируется торговыми судами через Черное море.

"Мы поддерживаем все усилия, прилагаемые для того, чтобы гарантировать безопасность судоходства в Черном море, поскольку Египет зависит от экспорта зерна, поставляемого в том числе по этому маршруту. В этой связи мы крайне высоко ценим роль Турции, которая помогает обеспечить стабильное движение морского транспорта в черноморской акватории и выступает против ударов по торговым судам"

– Бадр Абдель Аты

Ранее в Турции выступили с инициативой создать коридоры безопасности для коммерческих судов в Черном море, чтобы предотвратить удары по кораблям и не допустить нарушения логистических связей в регионе.