Более 160 санаториев и отелей предоставляют лечебные услуги в Сочи

В преддверии бархатного сезона в Сочи работают около 160 крупных санаториев и отелей, имеющих медицинскую лицензию и предоставляющих различные лечебные спа-услуги.

В Сочи более 160 санаториев и гостиниц имеют медицинскую лицензию и предоставляют отдыхающим лечебные и спа-услуги. Об этом в четверг журналистам сообщил заместитель мэра города Александр Митников.

"Впереди бархатный сезон. Глава города Андрей Георгиевич Прошунин не раз подчёркивал, что Сочи - это столица здоровья с уникальными рекреационными ресурсами и возможностями для оздоровления и активного отдыха. Сегодня на курорте работают около 160 санаториев, отелей и крупных гостиничных комплексов, имеющих медицинскую лицензию и предоставляющие спа-услуги"

- Александр Митников

Он также уточнил, что программа по оздоровлению граждан распространена во всех регионах России, а главная задача властей - напомнить туристам об уникальных возможностях Сочи. Поскольку путешественники всё чаще планируют отпуск спонтанно, для формирования спроса на бархатный сезон в городах-миллионниках увеличено рекламное присутствие в рамках концепции 2026 года "Выбирай Сочи".

Отметим, с начала 2026 года Сочи посетили 4 млн туристов. Ежедневно на курорте отдыхают порядка 180 тыс. человек.