Свыше полумиллиарда рублей вложили в развитие медреабилитации в Ингушетии

Направление медицинской реабилитации получило мощный толчок для развития в Ингушетии: за последние годы в него было вложено более 500 млн рублей.

Отделения медицинской реабилитации получили более полумиллиарда рублей с 2022 года в Ингушетии, такую цифру назвал глава республики Махмуд-Али Калиматов.

По его словам, с организацией этого направления он ознакомился вместе с главой Минздрава Зарой Албаковой.

"За последние годы мы серьезно укрепили это направление: на его развитие в 2022-2026 годах направлено 506,7 млн рублей, в больницы республики поставлено 943 единицы современного оборудования"

– Махмуд-Али Калиматов

Глава региона подчеркнул, что отделения реабилитации действуют во всех районах республики. Он добавил, что пациенты могут получить необходимую помощь на разных этапах восстановления.