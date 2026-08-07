Свыше полумиллиарда рублей вложили в развитие медреабилитации в Ингушетии

Направление медицинской реабилитации получило мощный толчок для развития в Ингушетии: за последние годы в него было вложено более 500 млн рублей.
Отделения медицинской реабилитации получили более полумиллиарда рублей с 2022 года в Ингушетии, такую цифру назвал глава республики Махмуд-Али Калиматов.
По его словам, с организацией этого направления он ознакомился вместе с главой Минздрава Зарой Албаковой.
"За последние годы мы серьезно укрепили это направление: на его развитие в 2022-2026 годах направлено 506,7 млн рублей, в больницы республики поставлено 943 единицы современного оборудования"
– Махмуд-Али Калиматов
Глава региона подчеркнул, что отделения реабилитации действуют во всех районах республики. Он добавил, что пациенты могут получить необходимую помощь на разных этапах восстановления.