Махачев рассказал об изменениях в карьере после перехода в новый вес

Чемпион UFC в полусреднем весе (до 77 кг) Ислам Махачев рассказал, как изменилась его карьера после перехода в новую весовую категорию.
"Я всегда был большим для легкого веса. У меня всегда… Не то чтобы были проблемы, но нужно придерживаться диеты на протяжении двух месяцев (перед боем). Теперь, когда я стал полусредневесом, жизнь определенно изменилась"
– Ислам Махачев
Он отметил, что теперь наслаждается каждым днем и тренировочным процессом.
"Сейчас, за неделю до боя, я ем и хожу с командой в сауну, могу сходить в ресторан. Наслаждаюсь каждым моментом в лагере"
– российский боец
Напомним, в ночь с 15 на 16 августа в Филадельфии состоится турнир UFC 330. Главным событием вечера будет бой за чемпионский пояс в полусреднем весе между Махачевым и Иэном Гарри из Ирландии.