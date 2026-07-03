Махачев рассказал об изменениях в карьере после перехода в новый вес

Ислам Махачев доволен, что перешел в полусредний вес. Он отметил, что в легком дивизионе ему приходилось больше себя ограничивать.

Чемпион UFC в полусреднем весе (до 77 кг) Ислам Махачев рассказал, как изменилась его карьера после перехода в новую весовую категорию.

"Я всегда был большим для легкого веса. У меня всегда… Не то чтобы были проблемы, но нужно придерживаться диеты на протяжении двух месяцев (перед боем). Теперь, когда я стал полусредневесом, жизнь определенно изменилась"

– Ислам Махачев

Он отметил, что теперь наслаждается каждым днем и тренировочным процессом.

"Сейчас, за неделю до боя, я ем и хожу с командой в сауну, могу сходить в ресторан. Наслаждаюсь каждым моментом в лагере"

– российский боец

Напомним, в ночь с 15 на 16 августа в Филадельфии состоится турнир UFC 330. Главным событием вечера будет бой за чемпионский пояс в полусреднем весе между Махачевым и Иэном Гарри из Ирландии.