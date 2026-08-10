Контроль на общей границе начали усиливать Турция и Иран

Представители Турции обсудили делегацией Ирана по вопросам безопасности границ. Одной из тем обсуждения стало развитие сотрудничества двух стран по данному вопросу.

Делегации Турции и Ирана провели встречу по вопросам безопасности границ. Об этом сообщают 12 августа турецкие средства массовой информации.

Встреча прошла под председательством губернатора Агры Ондера Бозкурта.

Турецкую делегацию возглавлял губернатор Бозкурт, а иранскую - командующий пограничными войсками Макуского района Мехди Хабибзаде.

Стороны поговорили о мерах по укреплению безопасности границ, предотвращению нелегального пересечения границы мигрантами и эффективной борьбе с контрабандой наркотических веществ. Обсуждались также вопросы повышения оперативности таможенных процедур.

Кроме того, состоялся обмен мнениями по вопросам безопасности границ и развития сотрудничества между Турцией и Ираном.