Red Wings соединит Москву и Екатеринбург с Египтом

Авиакомпания Red Wings планирует запустить регулярное авиасообщение из Москвы и Екатеринбурга в Египет. Соответствующий запрос был направлен в Росавиацию.
Планируется, что рейсы в египетский Эль-Аламейн будут осуществляться уже с осени 2026 года, пояснил перевозчик.
"Сегодня мы направили в Росавиацию заявки на организацию рейсов из Москвы и Екатеринбурга в Эль-Аламейн. Red Wings может начать выполнять рейсы на российских лайнерах Ту-214 уже осенью"
– Red Wings
Отмечается, что Эль-Аламейн – это новый популярный курорт на берегу Средиземного моря в Египте.
Как рассказали в авиакомпании, перелет из российской столицы займет "всего несколько часов".
Также Росавиация открывает авиасообщение в аэропорты Борг-эль-Араб и Эль-Аламейн, пишет ТАСС.