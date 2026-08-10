Red Wings соединит Москву и Екатеринбург с Египтом

Перевозчик Red Wings направил в Росавиацию запрос на осуществление авиарейсов из Москвы и Екатеринбурга в Эль-Аламейн уже с сентября этого года.

Авиакомпания Red Wings планирует запустить регулярное авиасообщение из Москвы и Екатеринбурга в Египет. Соответствующий запрос был направлен в Росавиацию.

Планируется, что рейсы в египетский Эль-Аламейн будут осуществляться уже с осени 2026 года, пояснил перевозчик.

"Сегодня мы направили в Росавиацию заявки на организацию рейсов из Москвы и Екатеринбурга в Эль-Аламейн. Red Wings может начать выполнять рейсы на российских лайнерах Ту-214 уже осенью"

– Red Wings

Отмечается, что Эль-Аламейн – это новый популярный курорт на берегу Средиземного моря в Египте.

Как рассказали в авиакомпании, перелет из российской столицы займет "всего несколько часов".

Также Росавиация открывает авиасообщение в аэропорты Борг-эль-Араб и Эль-Аламейн, пишет ТАСС.