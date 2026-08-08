Пентагон не получит рекордный бюджет – СМИ

Американские СМИ сообщают, что глава Пентагона Хегсет не смог убедить республиканцев одобрить оборонный бюджет на рекордные $1,5 трлн.

Конгресс США не выдаст рекордные $1,5 трлн в развитие американского оборонного бюджета, пишет издание Politico со ссылкой на источники.

Отмечается, что глава Пентагона Пит Хегсет не смог в этом убедить представителей Республиканской партии американского конгресса.

Как заявляют источники, военное ведомство США рассчитывает получить средства в результате очень рискованной процедуры для конгрессменов – "путем принятия решения простым большинством голосов, однако гарантий успеха этого плана нет".

"Республиканцы попытались выяснить у военных, за счет чего в случае провала будут финансироваться закупки истребителей F-35 и ракет Patriot, но так и не получили четкого ответа"

– Politico

При этом Хегсет отмечал, что отказ в выделении этих средств станет особой угрозой для страны.

"Я считаю, что отсутствие финансирования этого ведомства в размере $1,5 трлн представляет собой самую большую угрозу, с которой сталкивается наша страна. Либо мы инвестируем в наших бойцов в этот момент... растущих угроз, либо это все просто разговоры"

– Пит Хегсет

Как пишет издание, в верхней палате конгресса также "заморозили" обсуждение вопроса о выделении дополнительных денег на ведение американской военной операции в Иране в размере $60 млрд.

Республиканская партия США обвинила Пентагон в сокрытии информации о военных расходах и жестко раскритиковала планы по сокращению американского контингента в Европе, указывает Politico.